ВТБ в Новосибирской области: в феврале объем выдач ипотеки вырос в 1,7 раза

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Всего по России за второй зимний месяц заемщики получили в ВТБ около 15 тысяч ипотечных кредитов на 78 млрд рублей со средним чеком 5,2 млрд рублей. Основным спросом клиентов пользовалось готовое жилье – его доля в общем количестве сделок ВТБ по итогам февраля составила 54% (+3 п.п. за год). Заемщики, приобретающие недвижимость в новостройках, ожидаемо отдавали предпочтение льготным программам. Среди них наибольшим интересом пользовалась «семейная ипотека»: ее в феврале оформили примерно 3,5 тысячи клиентов в сумме более чем на 21 млрд рублей. Вторая по популярности программа - «Ипотека с господдержкой-2020»: ею воспользовались около 3,1 тысячи заемщиков, оформивших кредиты на 19,5 млрд рублей.

- Мы видим, что, несмотря на сезонный фактор, новосибирцы сохраняют спрос на ипотеку как доступный инструмент для улучшения жилищных условий. Причем, одним из драйверов продаж остается льготная ипотека, в том числе в партнерстве с застройщиками. Сейчас на кредиты с господдержкой приходится около 40% в наших выдачах. Вместе с тем, мы отмечаем, что спрос на вторичную недвижимость вернулся на уровень привычных для региона значений – по итогам двух месяцев две трети ипотечных продаж составляют кредиты на готовое жилье. Наши аналитики прогнозируют, что основной интерес ипотечных заемщиков будет концентрироваться именно в этом сегменте, – отметил управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.

По оценке ВТБ, в феврале российские банки выдали более 420 млрд рублей по ипотеке, увеличив результат января в 1,5 раза. Факторами роста стали реализация льготной ипотеки, ввод новых девелоперских объектов и ожидаемое сокращение субсидированных программ от застройщиков. При этом в феврале прошлого года на фоне ажиотажного спроса в преддверии увеличения ставок уровень продаж был на 12% выше.