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НовостиОбщество14 марта 2023 3:20

На трассе под Новосибирском камень, выпавший из кузова фуры, разбил лобовое стекло авто

Водитель возмущен тем, что груз перевозят неприкрытым
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
На трассе под Новосибирском камень, выпавший из кузова фуры, разбил лобовое стекло авто. Фото: предоставлено собеседником.

На трассе под Новосибирском камень, выпавший из кузова фуры, разбил лобовое стекло авто. Фото: предоставлено собеседником.

Житель Новосибирска пожаловался на фуры, которые перевозят груз неприкрытым. По его словам, из-за этого от большегрузов отлетают камни, пыль. Один из камней попал в лобовое стекло машины сибиряка.

– Из-за этого стекло разбилось, – рассказала мужчина КП-Новосибирск.

Новосибирец уверен, перевозить груз таким способом небезопасно.

Он также рассказал о случившемся в соцсетях. Комментаторы рекомендовали вызывать ГИБДД в таких случаях и оформлять ДТП.

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