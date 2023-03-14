На трассе под Новосибирском камень, выпавший из кузова фуры, разбил лобовое стекло авто. Фото: предоставлено собеседником.

Житель Новосибирска пожаловался на фуры, которые перевозят груз неприкрытым. По его словам, из-за этого от большегрузов отлетают камни, пыль. Один из камней попал в лобовое стекло машины сибиряка.

– Из-за этого стекло разбилось, – рассказала мужчина КП-Новосибирск.

Новосибирец уверен, перевозить груз таким способом небезопасно.

Он также рассказал о случившемся в соцсетях. Комментаторы рекомендовали вызывать ГИБДД в таких случаях и оформлять ДТП.

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