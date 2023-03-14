Директором МТС в Новосибирской области назначен Алексей Пахомов

Алексей Пахомов. Фото: Компания «МТС».

В круг обязанностей Алексея Пахомова входит общее руководство филиалом МТС в Новосибирском регионе, управление мобильным и фиксированным бизнесом и реализация бизнес-стратегии МТС: развитие передовых цифровых продуктов компании, облачных технологий, IoT, Big Data, мобильных и фиксированных услуг связи МТС в регионе, управление инновационными проектами, вывод на рынок новых экосистемных сервисов.

- МТС исторически занимает лидирующие позиции на телекоммуникационном рынке Новосибирской области. Для региона характерны концентрация наукоемких производств и высокий спрос на инновации, и мы видим значительный потенциал для развития нашего бизнеса. Алексей зарекомендовал себя как грамотный руководитель с большим опытом в сфере финансового, стратегического и операционного менеджмента. Уверена, что под его руководством новосибирский филиал МТС с новыми темпами продолжит укреплять позиции экосистемы МТС, - прокомментировала первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

Алексей Пахомов работает в МТС с 2011 года. До назначения в Новосибирскую область руководил с мая 2019 года филиалом МТС в Кировской области. В предыдущие годы занимал должность директора филиала МТС в Амурской и Смоленской области, руководил единым центром поддержки клиентов в Смоленске, возглавлял розничную сеть МТС в Поволжье. До прихода в МТС работал в пивоваренной компании «Anheuser-Bush InBev», где прошел путь от супервайзера по продажам до директора филиала компании в Республике Казахстан.

СПРАВКА КП

Родился в 1975 году в Братске Иркутской области. В 1996 году окончил Братский государственный университет, в 2002 году - Международный институт менеджмента LINK The Open University. Женат, двое детей.