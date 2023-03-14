Соседи разрушенного взрывом дома на Линейной пожаловались мэру Новосибирска на переполненные мусорные баки

Соседи взорвавшегося дома на Линейной, 39 пожаловались на проблемы с вывозом мусора после взрыва. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске после взрыва на Линейной, 39 оказались переполнены мусорные контейнеры. Жители соседних домов рассказали мэру о напряженной ситуации с вывозом отходов.

В ходе аппаратного совещания во вторник, 14 марта, мэр Анатолий Локоть сообщил, что местные жители пожаловались ему на переполненные контейнерные площадки на территории разрушенного дома, возле детского сада и школы.

Градоначальник поручил подчиненным привести в порядок площадки и наладить регулярный вывоз мусора. Он подчеркнул, что лично берет на контроль вопрос с вывозом мусора на Линейной.

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