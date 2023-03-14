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НовостиОбщество14 марта 2023 1:24

Из-за гололеда Новосибирск сковали семибалльные пробки и массовые ДТП

Рассказываем, по каким улицам не проехать
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Из-за гололеда Новосибирск сковали семибалльные пробки и массовые ДТП.

Из-за гололеда Новосибирск сковали семибалльные пробки и массовые ДТП.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром вторника, 14 марта, Новосибирск сковали семибалльные пробки и гололед. На дорогах – массовые ДТП. Рассказываем, где самые сильные заторы сегодня.

Не проехать по улицам Титова, Троллейной, Немировича-Данченко и Станционной. Заторы на площади Труда, улице Широкой и проезде Энергетиков. Движение затруднено по улицам Блюхера, Новогодней и Советскому шоссе. Не проехать из-за затора по Октябрьскому мосту.

Движение на правом берегу затруднено по улицам Большевистской, Никитина и Кирова. Не проехать по улицам Восход, Добролюбова и Бориса Богаткова.

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