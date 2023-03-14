Мэр Новосибирска поручил отремонтировать городские дороги до мая

Мэр Новосибирска поручил отремонтировать дороги до майских праздников. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Мэр Новосибирска пообещал привести городские дороги в нормативное состояние до мая. Во вторник, 14 марта, в ходе аппаратного совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что для ремонта дорог не надо ждать потепления. Он поручил обследовать состояние асфальта на проезжей части, чтобы как можно скорее приступить к работе.

Особенное внимание градоначальник обратил на улицу Большевистская со стороны Академгородка до строящегося моста и Димитровский мост.

– Составить план, чтобы мы до майских праздников текущим ремонтом привели в нормативное состояние дороги города Новосибирска. Приступать прямо сейчас. Технологии, которые у нас есть, позволяют это сделать, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

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