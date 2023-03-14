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НовостиОбщество14 марта 2023 1:18

Мэр Новосибирска поручил отремонтировать городские дороги до мая

Он заявил, что не нужно ждать потепления, чтобы начать работу
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Мэр Новосибирска поручил отремонтировать дороги до майских праздников.

Мэр Новосибирска поручил отремонтировать дороги до майских праздников.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Мэр Новосибирска пообещал привести городские дороги в нормативное состояние до мая. Во вторник, 14 марта, в ходе аппаратного совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что для ремонта дорог не надо ждать потепления. Он поручил обследовать состояние асфальта на проезжей части, чтобы как можно скорее приступить к работе.

Особенное внимание градоначальник обратил на улицу Большевистская со стороны Академгородка до строящегося моста и Димитровский мост.

– Составить план, чтобы мы до майских праздников текущим ремонтом привели в нормативное состояние дороги города Новосибирска. Приступать прямо сейчас. Технологии, которые у нас есть, позволяют это сделать, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

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