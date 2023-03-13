Доброе утро! В Новосибирском зоопарке бурые медведи вышли из спячки

В Новосибирском зоопарке бурые медведи вышли из спячки. Фото: кадр из видео\ Сергей Ильтяков

В Новосибирском зоопарке бурые медведи вышли из спячки. Сонных косолапых засняли на видео посетители зверинца.

На календаре уже середина марта, и хоть погода в столице Сибири еще довольно далека от теплых весенних деньков, но биологические часы животных работают исправно. Вот и мишки Леха и Валя выбрались из берлоги, чтобы «поздороваться» с новосибирцами.

Медведи неторопливо обходят свои владения и пришедших посмотреть на них людей, а потом отправляются раскапывать еще не растаявшие сугробы, в поисках чего-нибудь съестного.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер