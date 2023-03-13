«Собака еле двигалась»: в Новосибирске подростки привязали собаке тяжелую шину на цепь

Двое подростков привязали тяжелую покрышку на цепь к собаке. Фото: Юрий САМОЛЫГО

Новосибирцы наблюдали жуткую сцену на улице Печатников, 6: там двое подростков вместе с пьяным мужчиной издевались над собакой.

— Они привязали к собаке на цепь тяжёлую шину, с которой собака еле передвигается. Мужчина, «подпинывал» собаку, чтобы она шла быстрее. Высказывания прохожих и просьбы отвязать собаку встречались, «шуточками» со стороны мужчины, что это якобы такая дрессировка, — написали очевидцы в паблике Вконтакте На ОбьГЭСе (Новосибирск).

Как рассказали КП-Новосибирск местные жители, эту собаку часто можно увидеть на улице одну.

Сцену издевательств заметили прохожие. Фото: Юрий САМОЛЫГО

— Видела эту сцену, когда проезжала мимо. Мужчину этого я видела в первый раз, а вот собаку в наших местах вижу часто. Пес всегда выглядит заморенным, очень худым. Но чтобы вот так издеваться, привязать покрышку и заставлять тащить…Я знаю, так тренируют бойцовских собак, но это же не бойцовская порода, а бедная истощенная дворняжка! — рассказала КП-Новосибирск одна из местных жительниц.

В комментариях под постом в паблике люди написали, что собака принадлежит этому мужчине, и его не раз ловили на жестоком обращении с ней:

— Они живут в общежитии, и собаку этот мужчина постоянно бьет. Питается пес в основном на помойке. И они его еще пытаются в интернете продать под видом лабрадора! — пишут люди.

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