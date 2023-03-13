Умер Юрий Чугуй — научный руководитель новосибирского КТИ НП

Юрий Чугуй ушел из жизни на 78 году жизни. Фото: НГТУ

Ушел из жизни Юрий Чугуй — доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, научный руководитель Конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН.

— Это тяжелая утрата для родных и близких Юрия Васильевича, его коллег, соратников, учеников, научного сообщества Новосибирска, России. Его знали и уважали далеко за пределами нашего региона. Примите мои глубокие соболезнования, — выразил соболезнования мэр Анатолий Локоть. — Уход из жизни выдающегося учёного, практика, новатора, отзывчивого, порядочного, искренне болеющего за своё дело человека — это трагедия для всех, кто знал Юрия Васильевича.

Юрий Васильевич Чугуй родился в 1945 году Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае. В 1968 году он окончил физтех НГУ и начал строить карьеру в Институте автоматики и электрометрии СО АН СССР. В 1987 году возглавил СКБ научного приборостроения СО АН СССР, в 1991 году — после преобразования — был избран директором Конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН. Чугуй 35 лет преподавал в НГУ, 17 лет — в НГТУ.

Юрий Чугуй внес огромный вклад в развитие науки и техники. Он был автором нового научного направления «Фурье-оптика 3D-объектов». В 80-х он разработал и наладил выпуск измерительных систем на заводах СССР, за что был награжден Знаком Почета.

— Память о нём будет жить в сердцах многих новосибирцев и жителей Кубани — его малой Родины, которую он преданно любил! — добавил Локоть.

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