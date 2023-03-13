Роспотребнадзор поручил прививать мигрантов от кори в Новосибирской области

В Новосибирской области проведут вакцинацию от кори среди мигрантов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области проведут вакцинацию от кори среди мигрантов. О таком распоряжении федерального Роспотребнадзора сообщил на оперативном совещании в правительстве НСО главный санитарный врач региона Александр Щербатов.

Вызвана такая необходимость ростом числа заболевших корью в стране. Его связывают, в том числе, с прибытием в страну непривитых мигрантов. В связи с этим ранее главный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление «О проведении подчищающей иммунизации против кори».

В этом документе сообщается о необходимости вакцинировать трудовых мигрантов, которые ранее не болели корью, не были вакцинированы или не имеют сведений о прививках против кори. Вакцинацию планируется проводить с 3 апреля по 31 декабря 2023 года.

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