В регионе за 2022 год зарегистрировано 46 тысяч преступлений. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирская область заняла 12 место по количеству преступлений в России по итогам 2022 года. Это следует из статистики Генпрокуратуры РФ.

По ее данным, особо тяжких преступлений за ушедший год было зарегистрировано 2033, что на 34,3% больше, чем за 2021 год. Тяжких преступления — 9206, на 57% выросло число преступлений, совершенных гражданами СНГ — до 627. Число преступлений с участием несовершеннолетних выросло до 750.

В первую десятку рейтинга по числу преступлений возглавила Москва, потом Краснодарский край и замыкает тройку Московская область, далее идут Санкт-Петербург, Челябинская область, Ростовская область, Республика Татарстан, Свердловская область, Республика Башкортостан и замыкает десятку Кузбасс.

Напомним, что в общемировом рейтинге самых криминальных городов Новосибирск занял 182 место, обогнав Екатеринбург, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Москву.

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