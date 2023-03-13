В Новосибирске пойдет под суд сотрудник ГИБДД, бравшего взятки на экзаменах на права

В Новосибирской области будут судить сотрудника ГИБДД, который брал взятки, принимая экзамены на права. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирской области будут судить сотрудника ГИБДД, который брал взятки, принимая экзамены на права. По версии следствия, в общей сложности, он набрал взяток на 135 тысяч рублей.

— Обвиняемый был ответственным за проведение экзаменов на право выдачи водительских удостоверений. Полицейский брал взятки за положительный результат на экзаменах при сдаче на права, а также за положительный результат на экзамене при замене иностранных водительских прав на российские, — сообщили в областной прокуратуре. — Обвиняемый в даче взятки — житель иностранного государства, дважды дал взятку сотруднику полиции на общую сумму более 50 тысяч рублей, чтобы нескольким водителям-иностранцам «помогли» в замене прав.

Как сообщили в областном Следственном комитете, была доказана причастность обвиняемого к совершению 5 эпизодов, а сумма взяток составила более 135 тысяч рублей.

Против сотрудника ГИБДД было возбуждено уголовное дело за получение взятки, а на иностранца, принесшего ему деньги, за дачу взятки. Дело было направлено в суд.

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