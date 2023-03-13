Иномарка сбила 14-летнюю девочку, переходившую дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила 14-летнюю девочку, переходившую дорогу. ДТП произошло вечером 13 марта, в Ленинском районе города.

— В 18:30 56-летний водитель автомобиля «Хонда cr-v» ехал по улице Яринская в сторону улицы Моторная. Напротив дома № 8 на улице Яринская он сбил 14-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщает Госавтоинспекция по Новосибирску.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу с различными травмами. На месте работал экипаж ДПС.

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