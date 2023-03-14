Гололед и солнце обещают синоптики в Новосибирске на 14 марта

Сегодня будет тепло.
Фото: Валерий ШАХОВ
Погода в субботу, 14 марта, в Новосибирске порадует горожан. Сегодня синоптики обещают солнце и тепло.
— Ночью будет -10…-12 градусов, днем -1…+1. Ожидается небольшая облачность, без осадков. На дорогах сильная гололедица. Юго-западный ветер подует со скоростью 2-7 метра в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
По Новосибирской области ночью будет -10…-15, местами до -21, днем -3…+2. Будет небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром местами изморозь, туманы. На дорогах сильная гололедица.
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