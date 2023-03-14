Гололед и солнце обещают синоптики в Новосибирске на 14 марта

Сегодня будет тепло. Фото: Валерий ШАХОВ

Погода в субботу, 14 марта, в Новосибирске порадует горожан. Сегодня синоптики обещают солнце и тепло.

— Ночью будет -10…-12 градусов, днем -1…+1. Ожидается небольшая облачность, без осадков. На дорогах сильная гололедица. Юго-западный ветер подует со скоростью 2-7 метра в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью будет -10…-15, местами до -21, днем -3…+2. Будет небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром местами изморозь, туманы. На дорогах сильная гололедица.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер