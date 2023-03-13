Под Новосибирском обнаружили раненого детеныша косули

По словам очевидцев, на косулю напали собаки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под Новосибирском нашли раненого детеныша косули. Информация об этом появилась в паблике ВКонтакте «Подслушано в Маслянино».

По словам очевидцев, обнаружили окровавленного детеныша на Стреленском пруду 12 марта. Большинство уверено, что на животное напали собаки. Однако не все с этим согласны. Некоторые люди считают, что косуля могла стать жертвой волка.

Детеныша сильно покусали. Фото: скриншот "Подслушано в Маслянино"

Сейчас состояние детеныша неизвестно, но, по словам очевидцев, когда малыша только нашли, люди вызвали егерей, и те его забрали.

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