В Новосибирске судебный пристав вычислил автомобиль мужчины, задолжавшего 400 тысяч по алиментам

В Новосибирске судебный пристав вычислил авто алиментщика с долгом около 400 тысяч рублей. Фото: ГУ ФССП по НСО

В Новосибирске судебный пристав вычислил авто алиментщика с долгом около 400 тысяч рублей. В итоге машину арестовали и передали взыскателю, рассказали в ГУ ФССП по НСО.

Выяснилось, что 35-летний мужчина не содержал свою шестилетнюю дочь. Девочка вместе с мамой проживает в городе Усть-Илимск в Иркутской области.

Нерадивый отец же скрывался от иркутских приставов в Новосибирске. Его автомобиль − Toyota Mark II, находился в розыске. Однако уйти от ответственности у сибиряка не получилось.

− После рабочего дня сотрудник подразделения судебных приставов увидел на светофоре стоящий автомобиль, который показался ему знакомым. Связавшись с коллегами, оказалось, что Toyota Mark II числится в розыске, − отметили в публикации.

На следующее утро машину должника изъяли. Владельцу иномарки разъяснили, что если он не исполнит решение суда, авто передадут на оценку и выставят на торги. А полученные деньги впоследствии перечислят в счет оплаты задолженности.

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