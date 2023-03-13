Синоптики рассказали, когда в Новосибирске закончатся холода

Синоптики рассказали, когда в Новосибирской области закончатся холода. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики рассказали, когда в Новосибирской области закончатся холода. Согласно прогнозам, в марте сибиряков ждут температурные качели, а стабильное потепление придет ближе к середине апреля.

Так, по данным сервиса «Гисметео», до конца марта в Новосибирске температура будет опускаться до −10 градусов и подниматься до +9. В первую неделю апреля в городе установится стабильная плюсовая температура в диапазоне от +1 до +11 градусов. Далее возможны похолодание до 0, максимум −3 градусов.

По данным сервиса Яндекс.Погода, в среднем в Новосибирске в первой половине апреля температура держится на уровне +2…+8 градусов, а во второй половине — +8…+15.

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