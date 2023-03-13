В Новосибирской области за 5 лет в 2,5 раза увеличился объём финансирования мер соцподдержки и в 2,5 раза сократилось время поиска работы

В Новосибирской области подводят итоги социального, демографического развития за несколько лет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирской области подводят итоги социального, демографического развития за несколько лет. Ковид и санкции ощутимо ударили по социальной сфере, но региональное министерство соцразвития ищет новые подходы к оказанию услуг населению, что позволяет удерживать работу на уровне.

К примеру, сейчас в НСО в электронном виде можно получить 26 услуг. А 2018 году в электронном виде их не было вообще. В число подобных услуг — заявка на компенсацию расходов за ЖКХ или детский сад, а также оформление выплат и пособий, сертификатов на семейный капитал и документов на получение звания «Ветеран труда Новосибирской области».

— Благодаря цифровым сервисам не человек ходит к власти и просит то, что ему положено, а власть находит этого человека — проактивно, упрощенно — и предоставляет ему с максимальной экономией времени то, что ему требуется, — отметил Губернатор региона Андрей Травников.

Всего в регионе с 2018 года появились более 20 новых мер поддержки, из них 11 — в 2022 году, а объём их финансирования увеличился почти в 2, 5 раза: с 13, 7 миллиардов рублей до 35, 3 миллиардов рублей.

Средняя продолжительность поиска работы уже сократилась с 4 до 1, 5 месяцев. Центры занятости трансформируются в более эффективные кадровые центры: два уже работают в Советском и Дзержинском районах Новосибирска. В этом году будет открыт еще один — в Искитимском районе.

В 6 раз также сократилось количество безработных. С 2020 года уровень безработицы в регионе с 78 тысяч упал до 13. То есть — в пять раз.

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