Новосибирские волонтеры вернули боевые награды ветерану из Мариуполя

Дочь ветерана несколько лет бережно хранила его медали. Фото: стоп-кадр из видео Алексея Носова

Новосибирские волонтеры помогли ветерану Афганистана из Мариуполя Сергею Бойко вернуть его боевые награды. Подробности истории на своей странице «ВКонтакте» раскрыл общественник Алексей Носов.

Медаль «За боевые заслуги» Сергей получил за первую ночную бомбардировку Панджшера − одной из провинций Афганистана. Как рассказал Алексей Носов, украинские власти пытались отобрать у мужчины его форму с наградами.

− Сергей не боялся за Родину драться, не боялся жить в горящем городе под ударами ВСУ. Но, опасаясь расправы над семьей, в 2014-м году был вынужден увезти родных и свой боевой китель в Россию, − отметил новосибирский общественник.

Дочь ветерана несколько лет бережно хранила его медали. И только в 2023 году Сергей Бойко снова смог увидеть свой китель. Его в Мариуполь привез участник гуманитарной миссии Максим Гусак.

Также в город привезли гуманитарный груз для местных детей.

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