В Новосибирске мужчина на «Тойоте» сбил 17-летнюю девушку у оперного театра

Иномарка сбила 17-летнюю девушку у оперного театра. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 13 марта, иномарка сбила 17-летнюю девушку у оперного театра. О произошедшем очевидцы рассказали в группе «АСТ-54».

ДТП произошло на Депутатской, 36. Как отметили в публикации, на девушку-пешехода наехал универсал Toyota Corolla.

По предварительной информации, за рулем сидел пенсионер. На место вызвали экипаж ДПС и скорую помощь.

Очевидцы сообщили, что девушка не получила серьезных травм. Она отделалась лишь испугом.

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