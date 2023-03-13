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НовостиПроисшествия13 марта 2023 11:12

В Новосибирске мужчина на «Тойоте» сбил 17-летнюю девушку у оперного театра

По предварительной информации, сибирячка отделалась лишь испугом
Анастасия ХРОМЫХ
Иномарка сбила 17-летнюю девушку у оперного театра.

Иномарка сбила 17-летнюю девушку у оперного театра.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 13 марта, иномарка сбила 17-летнюю девушку у оперного театра. О произошедшем очевидцы рассказали в группе «АСТ-54».

ДТП произошло на Депутатской, 36. Как отметили в публикации, на девушку-пешехода наехал универсал Toyota Corolla.

По предварительной информации, за рулем сидел пенсионер. На место вызвали экипаж ДПС и скорую помощь.

Очевидцы сообщили, что девушка не получила серьезных травм. Она отделалась лишь испугом.

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