В Калининском районе Новосибирска пенсионер несколько раз ударил знакомого топором по голове

В Новосибирске 72-летний пенсионер поссорился со знакомым и несколько раз ударил его топором по голове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске 72-летний пенсионер поссорился со знакомым и несколько раз ударил его топором по голове. ЧП произошло в одном из гаражей на улице Тайгинской.

Как рассказали в Росгвардии, мужчины вместе распивали спиртное. В какой-то момент между ними возник конфликт. Подозреваемый схватил топор и напал на 70-летнего знакомого.

Потерпевшего забрала скорая. Он попал в больницу с черепно-мозговой травмой, а также рублеными ранами головы, лица и конечностей.

О преступлении сообщили местные жители, ставшие свидетелями произошедшего. На место выехали сотрудники вневедомственной охраны. До приезда следственно-оперативной группы полиции они проследили за тем, чтобы все улики сохранились.

− Впоследствии в гаражном боксе были изъяты топор, бутылка из-под водки с отпечатками пальцев рук, а также следы крови, − рассказали в Росгвардии.

Задержанного доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В отношении фигуранта избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, уточнили в ГУ МВД России по НСО.

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