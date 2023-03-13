В Новосибирске годовалая девочка попала в больницу после ДТП на Есенина

Годовалую девочку госпитализировали. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске на улице Есенина столкнулись две иномарки, в результате годовалая девочка оказалась в больнице. ДТП произошло днем в понедельник, 13 марта.

— 59-летний мужчина за рулем автомобиля «Тойота Витц» двигался по улице Есенина со стороны улицы Волочаевской. В пути следования он проехал на «красный» сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Дэу Матиз», — рассказали в городском ГИБДД.

В ДТП пострадала годовалая пассажира «Дэу». Девочку доставили в больницу. На месте аварии работал экипаж ДПС, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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