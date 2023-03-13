В 2023 году новосибирские вузы выпустят более 2 тысяч специалистов для предприятий оборонно-промышленного комплекса . Фото: Правительство НСО.

В понедельник, 13 марта, губернатор НСО Андрей Травников провел оперативное совещание. В нем приняли участие члены регионального правительства и главы муниципалитетов. На мероприятии выступил министр регионального образования Сергей Федорчук. Он доложил о подготовке кадров с высшим образованием для оборонно-промышленного комплекса.

– Задача по трудоустройству выпускников решается областным минобром совместно с минпромторгом и предприятиями ОПК. Внедряются новые инструменты – например, для студентов разрабатывают индивидуальные графики обучения, позволяющие совмещать работу и учёбу; совместно с вузами проводятся встречи студентов с потенциальными работодателями, – уточнили в правительстве НСО.

Известно, что в настоящий момент в вузах Новосибирска по более чем 200 направлениям учатся 10 295 студентов. Все они востребованы в оборонно-промышленным комплексе. По предварительным данным, в 2023 году 2136 студентов выпустятся, получив дипломы о высшем образовании в области ОПК.

В правительстве уточнили, что предприятия ОПК могут запрашивать перевод студентов на индивидуальный график обучения. Благодаря чему у них появляется возможность совмещать учебу с работой.

Вузы Новосибирской области уже получили поручение об организации работы с предприятиями ОПК и студентами. Она должна быть направлена на договорные отношения в области целевого обучения. А также на то, чтобы постоянно мониторить, трудоустроены ли выпускники и студенты на предприятия ОПК.

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