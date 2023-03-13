В Новосибирске ограничили скорость по Октябрьскому мосту

Скорость на мосту ограничили до 50 км/ч. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске ввели ограничение скорости на Октябрьском мосту. С 13 марта автомобилисты не должны разгоняться на мосту быстрее 50 км/ч.

Ограничение вводится на участке с улицы Большевистской до выезда с территории нового ЛДС в обоих направлениях. Соответствующие знаки там уже установлены.

— Ограничение устанавливается для исключения предпосылок для дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на полосу встречного движения, — пояснили в мэрии.

В муниципалитете водителям напомнили о внимательности при движении по мосту, а также о необходимости следовать указания дорожных знаков и информационных щитов.

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