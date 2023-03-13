Новосибирец Александр Мелехов стал победителем первенства России по греко-римской борьбе

Соревнования проходили в Бердске. Фото: Карелин-фонд

В городе Бердск завершилось первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года. Победителем стал новосибирец Александр Мелехов − участник проекта «Карелин-Фонда» «Спортивная борьба».

Соревнования организовали правительство Новосибирской области, Олимпийский комитет России, Федерация спортивной борьбы России (ФСБР), Федерация спортивной борьбы Новосибирской области (ФСБ НСО), а также спортклуб «Кристалл».

Состязания проходили в игровом зале спортивного комплекса «Вега». В них принял участие 341 спортсмен. Борцы представили 51 регион России, рассказали на сайте Новосибирского регионального общественного фонда «Карелин-фонд».

Удача улыбнулась сборной НСО на третий день соревнований. Первую медаль завоевал спартаковец Мухаматазиз Маткаримов. Он поборол ростовчанина Ибрагима Хакуева.

Что касается Александра Мелехова, то его соперником был борец из Москвы Евгений Арефьев.

− Финал с москвичом Евгением Арефьевым продолжался всего одну минуту и 19 секунд. Исход поединка за золото решили бросок с захватом руки и серия переворотов накатом, − сообщили в публикации.

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