В Новосибирской области главного бухгалтера Мочищенского сельсовета осудят за завышение собственной зарплаты

В Новосибирской области главного бухгалтера сельсовета поймали на завышении собственной зарплаты.
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
В Новосибирской области главный бухгалтер, заместитель главы администрации Мочищенского сельсовета попалась на начислении себе завышенной зарплаты. Она пользовалась своим служебным положением с 2018 по 2019 годы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Всего замглавы «заплатила» себе 700 тысяч рублей из бюджета администрации.
В Новосибирский районный суд передано уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Главному бухгалтеру сельсовета может грозить до 6 лет лишения свободы.
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