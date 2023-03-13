В Новосибирске за три дня были пойманы 42 воришки

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ.

Несмотря на большое количество попыток воровства, общая сумма предотвращенного ущерба составила относительно немного - около 30 тысяч рублей. Средняя стоимость украденного в основном не превышала 400 рублей.

Воскресный день 12 марта 2023 года стал рекордным по числу мелких краж.

12 марта в 10.30 на кассе супермаркета мужчина взял четыре целлофановых пакета, ошибочно предположив, что они бесплатные. Сумма ущерба составила 40 рублей.

В этот же день в 12.20 в другом магазине сибирячка попыталась украсть упаковку ручек стоимостью 270 рублей, но была поймана.

В 14.45 «гвардейцами» были задержаны и переданы в полицию парень и девушка, укравшие в супермаркете две шаурмы и четыре курника. Они причинили торговому учреждению ущерб почти на 400 рублей. Чуть позже в этом же магазине другой молодой человек хотел похитить пачку сливочного масла стоимостью 80 рублей, но тоже был задержан.

В 15.03 бойцами ГБР-73 за совершение кражи продуктов питания на сумму 350 рублей была задержана 50-летняя женщина.

12 марта в 15.52 охранник ГВАРДИИ, дежуривший в супермаркете, задержал молодого человека, пытавшегося украсть банку пива стоимостью 134 рубля.

Женщина, задержанная в этот же день в 16.40 за кражу двух кусков сыра, была передана полиции.

Еще одна дама попалась в 17.56 на краже пачки печенья стоимостью 50 рублей. А в 18.54 охранник магазина заметил, как мужчина взял с прилавка и спрятал в карман мандаринку стоимостью 15 рублей.

Последним задержанным за кражу в этот день был несовершеннолетний молодой человек, который пытался стащить из магазина две банки газированного напитка стоимостью 100 рублей каждая.

Почти все задержанные «гвардейцами» нарушители были отпущены после того, как оплатили товар.