Экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко возглавил Бердский электромеханический завод

Гендиректором АО «БЭМЗ» стал экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Генеральным директором Бердского электромеханического завода стал экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает «РБК».

О назначении рассказал председатель совета директоров АО «БЭМЗ» Виктор Осин.

− Гендиректор АО «БЭМЗ» − Юрченко Василий Алексеевич, − заявил Виктор Осин.

Василий Юрченко занимал должность губернатора Новосибирской области с 22 сентября 2010 года по 17 марта 2014 года. В 2014 году президент РФ Владимир Путин отправил его в отставку «в связи с утратой доверия». Тогда исполняющим обязанности главы региона назначили Владимира Городецкого.

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