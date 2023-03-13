В Новосибирском педагогическом университете официально дали старт Году педагога и наставника

10 марта в НГПУ дали торжественный старт Году педагога и наставника. Фото: Виктория ПЕРЯЗЕВА

Объявленный президентом Год педагога и наставника - одна из возможностей поблагодарить работников образования. 10 марта в НГПУ прошло мероприятие, посвященное старту тематического года в вузе.

Ректор НГПУ доктор биологических наук, профессор Алексей Герасёв поблагодарил работников образования за большой вклад в развитие страны в новых условиях и за ту систему, что удалось создать за многие годы.

Ректор НГПУ Алексей Герасёв: «В основе всего - учитель!». Фото: Виктория ПЕРЯЗЕВА

- Мы даем старт Году педагога-наставника в нашем необычном вузе, самом крупном педагогическом вузе Сибири и Дальнего Востока. Вузе, который не только готовит кадры, но и развивает науку, делает многое для повышения квалификации работников образования. Это важная и нужная работа для развития всей страны. Мы живем в особое время, когда успешность развития, конкурентоспособность во многом определяются научными достижениями, новыми технологиями. Но ничего этого не будет без качественного образования, в основе которого - учитель. Сегодня очень хорошо оснащены предметные аудитории, но если рядом нет учителя, мудрого наставника, то эффективность вложения будет низкая. Это повод поблагодарить наставников, возможность активно с ними пообщаться не только в нашем университете, но и во всех образовательных учреждениях, - обратился к собравшимся Алексей Герасёв.

Яркий концерт для гостей праздника. Фото: Виктория ПЕРЯЗЕВА

Заместитель министра - начальник управления молодежной политики министерства образования Новосибирской области Светлана Королькова окончила НГПУ более 20 лет назад. Она напомнила: учительство - это не профессия, а миссия, в основе которой - уникальная возможность сеять каждый день разумное, доброе и вечное. Из рук Светланы Корольковой на торжественном мероприятии получили награды учителя, педагоги, представители школ и вузов.

По словам ректора Алексея Герасёва, в течение года в педагогическом университете будут проводить различные мероприятия, цель которых - повышение престижа профессии учителя.