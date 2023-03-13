Ее заметил рыбак: спасатели рассказали, как вытащили собаку, упавшую в ледяную воду на Обском водохранилище

Спасатели рассказали, как вытащили собаку, упавшую в ледяную воду на Обском водохранилище. Фото: МАСС.

Сотрудники службы МАСС показали собаку, спасенную из Обского водохранилища. Животное угодило в ледяную воду, провалившись в промоину. Ее заметил рыбак.

– Из находившегося рядом с местом происшествия отряда вышли на место происшествия спасатели МАСС, одетые в защитные гидротермокостюмы. С помощью колена раздвижной лестницы один из спасателей приблизился к промоине, ухватил собаку за лапы и вытащил из воды, – рассказали в МАСС.

Собака убежала в неизвестном направлении. Опасный участок специалисты огородили сигнальной лентой.

В МАСС напомнили, что сейчас находиться на льду опасно.

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