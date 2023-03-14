«Оставил авто на рабочем месте»:родственники ищут пропавшего таксиста в Новосибирской области

Родственники ищут пропавшего таксиста в поселке Чаны. Фото: «Черный и белый список. Чаны» «ВКонтакте»

Таксист из Чановского района не вернулся домой с работы, родственники ищут его уже двое суток. Семья пропавшего обратилась в полицию и опубликовала ориентировку:

- Пропал Колпаков Эдуард Юрьевич. 11 марта в 16:00 оставил свой автомобиль на рабочем месте у конторы «Наше такси». Пояснил диспетчеру, что заберет автомобиль позже. До настоящего момента его местонахождение неизвестно, – сообщает ориентировка.

Мужчина при себе имел паспорт, однако мобильный телефон не взял. Таксист был одет в черные ботинки, серое трико, красную футболку, синюю куртку. Родственники просят сообщить информацию по телефонам «112» или в дежурную часть отдела полиции +7 (38367) 21-679.

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