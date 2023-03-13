На пожаре под Новосибирском погибла 87-летняя пенсионерка.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Смертельный пожар произошел в Татарске. 10 марта там сгорел бревенчатый дом на улице Орджоникидзе. В огне погибла пенсионерка.
– Прибывшие огнеборцы подали на тушение два ствола и проложили магистральную линию от пожарного гидранта, – говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.
Тело 87-летней бабушки нашли газодымозащитники, когда проводили неотложные работы.
Что стало причиной пожара, установят дознаватели МЧС.
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