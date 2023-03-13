Медицинские туристы приезжают в Новосибирск из-за рубежа

В Новосибирск приезжают иностранцы в качестве медицинских туристов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирск приезжают лечиться пациенты из 30 государств. Иностранцы едут за разными медицинскими услугами, при этом наиболее востребованы хирургия, травматология, урология, ЭКО, онкология и стоматология. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на заместителя главного врача по развитию и коммерческой деятельности ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» Новосибирск» Мерсаля Кубандыкова.

Большинство пациентов прибывает из регионов России, а также из Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Также за помощью новосибирских специалистов обращаются граждане Беларуси, Украины, Германии, Вьетнама, Китая и США.

Новосибирск значится в тройке городов с лучшими стоматологиями. По данным сервиса бронирования Tvil.ru, первое и второе места заняли Тверь и Краснодар. В Новосибирск приезжают лечить зубы из-за сравнительно доступных цен на лечение.

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