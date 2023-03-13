Опасную для птиц свалку возле новосибирского аэропорта ликвидировали после вмешательства прокуратуры

В Новосибирске ликвидировали свалку возле аэропорта. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Под Новосибирском возле аэропорта Толмачево убрали несанкционированную свалку, которая угрожала местным птицам. Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

В границах приаэродромной территории прокуроры обнаружили свалку отходов производства. Она ставила под угрозу выживание птиц, обитающих в районе взлета и посадки самолетов.

Главе администрации города Обь внесли представление, после чего свалку ликвидировали.

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