Опасную для птиц свалку возле новосибирского аэропорта ликвидировали после вмешательства прокуратуры

В Новосибирске ликвидировали свалку возле аэропорта. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Под Новосибирском возле аэропорта Толмачево убрали несанкционированную свалку, которая угрожала местным птицам. Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.
В границах приаэродромной территории прокуроры обнаружили свалку отходов производства. Она ставила под угрозу выживание птиц, обитающих в районе взлета и посадки самолетов.
Главе администрации города Обь внесли представление, после чего свалку ликвидировали.
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