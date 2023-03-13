В научных кластерах Новосибирска на треть ускорился мобильный интернет

В зону ускорения попали Академгородок, Кольцово и Краснообск. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Масштабное обновление сети затронуло более 94 тысяч человек в Академгородке, Кольцово и Краснообске.

В результате модернизации скорость мобильного интернета стандарта LTE увеличилась в многоэтажных жилых микрорайонах, социальных учреждениях и НИИ всех трех наукоградов Новосибирска.

Благодаря обновленной сети связи МТС, жителям Академгородка, Кольцово и Краснообска стало комфортнее пользоваться современными цифровыми сервисами, ускорилась загрузка «тяжелого» контента, приложений, видео, музыки и фотографий.

- В этом году мы уделили пристальное внимание локациям с активно растущим потреблением цифрового контента – в зону ускорения попали Академгородок, Кольцово и Краснообск. Наши наукограды - средоточие крупных институтов, био- и технопарков, а также наукоемких производств, где современные технологии необходимы для внедрения инновационных решений. Кроме того, наукограды «молодеют» и прирастают новыми современными комплексами, жители которых активно используют онлайн-сервисы, и мы можем теперь предоставлять им хорошие скорости даже в вечерние часы. Эффект от рефарминга можно сравнить с расширением автомобильной дороги, когда с добавлением полос увеличивается её пропускная способность, - отметил технический директор филиала МТС в Новосибирской области Андрей Арендаренко.

В целом, МТС в 2022 году провела рефарминг в 35 регионах России. В 2023 году работы по обновлению сетей завершатся еще в 13 регионах.