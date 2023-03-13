«Купила куртку и кофту для дочери»: парень украл чужие покупки из примерочной в ТЦ для своей девушки

В Новосибирске парочка украла чужие покупки из примерочной в ТЦ. Фото: стоп-кадры из видео Натальи Музыченко.

В Новосибирске парень украл из примерочной под камерами оставленный пакет с одеждой. Инцидент произошел еще вечером 11 марта в магазине одежды в торговом центре «Мега». Об этом владелица вещей Наталья Музыченко рассказала в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам женщины, вещи были куплены для ее дочери-подростка. Она отлучилась из примерочной примерно минут на 10, а потом вернулась в надежде, что никто не взял чужое под камерами.

– Через прозрачный пакет было видно чек. Он прочитал на этом чеке, что там лежат женская куртка и кофта. Спросил у своей спутницы, надо ей это всё или нет, та видимо сказала, что да, конечно, надо брать. Они быстро ушли из примерочной, а девушка еще рассчиталась за свои покупки, которые изначально мерила, – рассказала КП-Новосибирск Наталья.

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