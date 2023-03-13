В Новосибирске 28 % работников заявили о дискриминации женщин в сфере труда

Жительницы Новосибирска стали реже подвергаться дискриминации в профессиональной сфере. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске почти треть работников считают, что женщины подвергаются дискриминации в своих профессиях. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

По данным опроса, девушек реже принимают на работу, нежели мужчин, реже повышают им зарплаты или дают повышение. Чаще всего с подобными ситуациями сталкиваются девушки младше 24 лет, представители сферы искусства, масс-медиа, юристы, а также банковские служащие. Реже всех дискриминации подвергаются руководители и топ-менеджеры.

При этом, по данным службы исследований, 3 года назад с дискриминацией по половому признаку в Новосибирске сталкивались 40 % женщин. Часть опрошенных заявили, что раньше подобных ситуаций было больше, резкое снижение произошло за прошедший год.

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