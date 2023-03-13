Нервы сдали: под Новосибирском мусорщик раскидал по улице грязные памперсы из упавшего пакета

Мусорщик раскидал грязные памперсы по улице. Фото: стоп-кадр видео / Сергей Старосвет.

В Барабинске на улице Северной мусорщик во время работы в частном секторе пнул выпавшие грязные памперсы из упавшего с контейнера пакета, а потом спокойно уехал. Об этом местный житель Сергей Старосвет рассказал в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях горожане заметили, что подобный инцидент недавно произошел на левом берегу Новосибирска, на улице 2-ой Чулымской.

Кроме того, комментаторы добавили, что пакеты с отходами нужно завязывать, и рабочие не обязаны подбирать выпавший оттуда мусор.

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