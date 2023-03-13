Пробки в семь баллов сковали Новосибирск морозным утром 13 марта.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Новосибирск утром понедельника, 13 марта, сковали семибалльные пробки. На дорогах сильных гололед. Рассказываем, на каких улицах сегодня сильные заторы.
Пробки на улицах Ватутина, Котовского и Станиславского. Не проехать по Троллейной, Титова и Немировича-Данченко. Заторы на Советском шоссе, улицах Блюхера, Новогодней и проспекте Карла Маркса. Затруднено движение на площади Труда, улицах Широкой и Станционной. Затор в сторона правого берега – на Октябрьском мосту.
На правом берегу не проехать по Большевистской в сторону Речного вокзала. Заторы на улицах Восход, Никитина и Кирова. Затруднено движение по Красному проспекту и проспекту Дзержинского. Пробки на улицах Дуси Ковальчук и Фрунзе.
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