«Дайте ему лодку»: новосибирцам стало жалко курьера, который промчал по глубокой луже на электровелосипеде

В Новосибирске курьер восхитил мужеством горожан, проехав по глубокой луже на неподходящем транспорте. Фото: АСТ-54.

В Заельцовском районе Новосибирска прохожие заметили курьера из доставки еды, который проехал по глубокой луже на электровелосипеде, подняв высокие волны. Очевидцы сняли видео и прислали ролик в группу «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

– Бедному курьеру приходится передвигаться на электровелосипеде прямо по лужам неподалёку от Заельцовского парка, – рассказали подписчики паблика.

В комментариях горожане попросили дать доставщику лодку, а также восхитились отвагой парня и поблагодарили за работу в любую погоду.

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