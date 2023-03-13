Теплый день и холодная ночь: в Новосибирске похолодает до -11 градусов 13 марта

Днем температура воздуха составит -1...-3 градуса. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске похолодает до -11 градусов 13 марта. Об этом сообщается на сайте «Западно-Сибирского УГМС».

- Днем столбики термометров покажут -1…- 3 градусов, а ночью похолодает до -11…-13 градусов. Ветер подует западный со скоростью от 4 до 9 метров в секунду, - обещают метеорологи.

По сообщению синоптиков, в области ожидается похолодание ночью до -21 градуса. По данным сервиса «Яндекс погода» день в городе будет пасмурный и холодный. Днем температура воздуха составит -3…-7 градусов, а ночью -8…-12 градусов. Ветер будет дуть южный. Атмосферное давление составит 761 – 762 миллиметра ртутного столба.

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