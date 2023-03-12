Акции продал Виктор Осин. Фото: Галина Жильцова

Пакет акций Бердского электромеханического завода приобрела компания S7. Об этом сообщает издание «Бердск-Онлайн» со ссылкой на Виктора Осина, председатель совета директоров АО «БЭМЗ».

- Да, я свои акции продал компании S7, - рассказал изданию Виктор Осин.

Сделка завершилась 9 марта. При этом Виктор Осин отказался называть, какое количество акций у него сейчас и сумму продажи.

Изданию так же неизвестно продал ли кто-то еще из акционеров часть своих акций.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер