Акции продал Виктор Осин. Фото: Галина Жильцова
Пакет акций Бердского электромеханического завода приобрела компания S7. Об этом сообщает издание «Бердск-Онлайн» со ссылкой на Виктора Осина, председатель совета директоров АО «БЭМЗ».
- Да, я свои акции продал компании S7, - рассказал изданию Виктор Осин.
Сделка завершилась 9 марта. При этом Виктор Осин отказался называть, какое количество акций у него сейчас и сумму продажи.
Изданию так же неизвестно продал ли кто-то еще из акционеров часть своих акций.
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