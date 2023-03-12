Скидка на дорогие квартиры выросла на 70% Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области выросла скидка на покупку квартир. Об этом сообщает издание «РБК Новосибирск».

- Например, трехкомнатную квартиру на левом берегу предлагали по 6,7-6,8 миллионов рублей теперь отдают за 5,6 миллионов рублей (дисконт составляет около 17%), так как не могут продать, - рассказал изданию Дмитрий Жуков, руководитель отдела новостроек в одной из агентств.

Стоит отметить, что размер скидки зависит от состояния квартиры, возможности использовать материнский капитал, этаж, на котором она расположена и район.

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