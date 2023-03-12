В Новосибирске прошел чемпионат по бодибилдингу

В соревнованиях приняли участие 130 человек.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Новосибирске прошел ежегодный Кубок по бодибилдингу. Десятки накаченный парней и девушек собрались в ДК имени Октябрьской революции. Как рассказал КП-Новосибирск Александр Антишин, вице-президент Федерации бодибилдинга в Новосибирской области всего было 130 участников.
- К нам приехали участники из Омска, Томска и Кемерово, - уточнил Александр Антишин. Всего на соревнованиях было 15 номинаций.
Спортсмены тщательно готовились к выступлениям. Перед выходом на сцену они наносили на тело специальный грим. Он помогает затемнить кожу и выровнять цвет. Девушки, принимающие участия в соревнованиях, подумали и о прическе с макияжем.
Кубок проходит в городе уже не в первый раз. Организатором мероприятия является Новосибирская областная федерация бодибилдинга и фитнеса.
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