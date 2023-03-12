Парень катался на питбайке. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске 17-летний подросток попал в больницу, после катания на питбайке. ДТП произошло в Ленинском районе днем 12 марта.
- На улице Титова парень не справился с управлением и упал на проезжую часть. Его отвезли в больницу, - сообщили в Госавтоинспекции.
Какие травмы получил подросток пока неизвестно. На месте работают сотрудники ДПС.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер