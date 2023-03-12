Парень катался на питбайке. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске 17-летний подросток попал в больницу, после катания на питбайке. ДТП произошло в Ленинском районе днем 12 марта.

- На улице Титова парень не справился с управлением и упал на проезжую часть. Его отвезли в больницу, - сообщили в Госавтоинспекции.

Какие травмы получил подросток пока неизвестно. На месте работают сотрудники ДПС.

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