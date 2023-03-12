В Новосибирске инспекторы ДПС помогли женщине, у которой пробило колесо

Инспекторы ДПС не бросили девушку в беде. Фото: "Моя Первомайка"

В Новосибирске инспекторы ДПС помогли девушке, у которой пробило колесо. Свою историю пострадавшая рассказала в группе «Моя первомайка».

- Я влетела в яму у Стрелочного завода. У колеса деформировался диск и пробило покрышку. Полезла в багажник и обнаружила, что у меня нет нужного ключа для автомобиля. В этот момент мимо как раз проезжали инспекторы ДПС, - пишет подписчица в группе.

По словам девушки, ДПСники не бросили ее в беде. Они установили ей запасное колесо.

- Настоящее везение встретить на дороге таких добрых и отзывчивых мужчин, не побоявшихся испачкать руки и испортить наряд, - восхищается своими спасителями сибирячка.

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