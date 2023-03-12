Днем в городе будет тепло, а ночью - холодно. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске похолодает до -11 на следующей неделе. Об этом сообщает сервис «Яндекс Погода».

По данным сервиса в течении недели ночная температура будет колебаться от -8 до – 11 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до -1…-7 градусов. Ветер подует южный со скоростью до 3 метров в секунду.

Как сообщают метеорологи сервиса «Gismeteo» самый теплый день будет 15 марта. Днем температура воздуха составит +5 градусов, а ночью опустится до – 7 градусов.

Напомним, что синоптики дали прогноз на середину месяца. Ночью ожидаются похолодания до -21 градуса.

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