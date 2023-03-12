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НовостиОбщество12 марта 2023 11:18

Новосибирцы пожаловались на пробки на мостах в сторону правого берега

По словам горожан сильно загружены Октябрьский и Димитровский мост
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
На данный момент пробки в городе составляют 3 балла.

На данный момент пробки в городе составляют 3 балла.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирцы пожаловались на пробки на мостах в сторону правого берега. По данным сервиса 2GIS на данный момент сильных заторов на дороге нет.

По словам горожан, сильно загружены Октябрьский и Димитровский мост. На втором на выезде в сторону правого берега произошло ДТП. Недалеко от Октябрьского моста проводятся ремонтные работы и чистят снег.

Так же небольшой затор на дороге образовался в районе проезда Энергетиков.

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