На данный момент пробки в городе составляют 3 балла.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирцы пожаловались на пробки на мостах в сторону правого берега. По данным сервиса 2GIS на данный момент сильных заторов на дороге нет.
По словам горожан, сильно загружены Октябрьский и Димитровский мост. На втором на выезде в сторону правого берега произошло ДТП. Недалеко от Октябрьского моста проводятся ремонтные работы и чистят снег.
Так же небольшой затор на дороге образовался в районе проезда Энергетиков.
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