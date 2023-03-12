«Это волосы барашка?»: новосибирцу привезли ребрышки с кучей волос и шерсти

На еде была шерсть и волосы. Фото: предоставлены героем материала

Новосибирцу привезли ребрышки с кучей волос и шерсти. Заказ мужчина сделал вечером 11 марта.

- Ребрышки нам привез курьер. Мы открыли и обалдели ребра все были в волосах и шерсти. мне кажется это и есть шерсть барана, - рассказал КП-Новосибирск возмущенный покупатель.

Новосибирец написал отзыв на сайте и попытался разобраться в случившемся. Он хотел, чтобы ему вернули деньги, но этого не произошло.

- Какую-то компенсацию предлагали, но не денежную. Я отказался, - говорит мужчина.

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