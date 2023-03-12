Мэр Новосибирска поздравил космонавта Анну Кикину с возвращением

Анне Кикиной могут присвоить звание Почетного гражданина города. Фото: Роскосмом

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил космонавта Анну Кикину с возвращением на Землю. Напомним, женщина приводнилась сегодня в 9:02 в Мексиканском заливе у побережья полуострова Флорида.

- От всей души поздравляем Анну с успешным возвращением на Землю, выполнением всех поставленных задач и, конечно, очень ждём с визитом в родной Новосибирск! – сообщается в телеграм-канале Анатолия Локтя, градоначальника.

Анатолий Локоть отметил, что ему поступали предложения, чтобы увековечить полет Анны Кикиной. Горожане предлагали присвоить нашему космонавту звание Почетного жителя города, присвоить ее имя школе, планетарию.

- Поручил проработать этот вопрос к 130-летнему юбилею Новосибирска, который мы будем праздновать в июне, - говорит мэр города.

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